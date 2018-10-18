تاريخ مواجهات الباطن والنصر يُقلق العالمي

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن نظيره النصر، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن تاريخ مواجهاته أمام الباطن يصب في صالح الفريق السماوي.

وواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الباطن 4 مرات من قبل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، نجح الفريق السماوي في الفوز مرتين، وهُزم أمام العالمي في مباراة، وانتهت مواجهة بالتعادل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في تسجيل 8 أهداف في شباك العالمي خلال المباريات التي جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز النصر 8 أهداف أيضًا في الفريق السماوي.

وفشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز على الباطن ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، منذ شهر ديسمبر عام 2016، حينما حقق العالمي فوزًا عريضًا برباعية دون رد.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على النصر مرتين خلال أسبوع واحد الموسم الرياضي الماضي، حيث تغلب عليه بثلاثية في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، ثم أطاح به من ربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الباطن في ملعبه خلال الموسمين الماضيين، حيث خسر أمامه بنتيجة 4/3، في أبريل 2017، وتعادل إيجابيًا، في ديسمبر من العام ذاته.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.