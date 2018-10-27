تايتنك تعود من جديد للإبحار في هذا الموعد .. هل تفادت أخطاءها الكارثية؟

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

شهدت الأيام القليلة الماضية استئناف العمل على بناء النسخة الجديدة من سفينة تايتنك الشهيرة، والتي أغرقتها المياه في المحيط الأطلنطي خلال عام 1912.

وأعلن رجل الأعمال والسياسي الأسترالي كليف بالمر، الذي يقف وراء هذه المبادرة المثيرة للجدل، أن العمل على السفينة قد استؤنف، بعد أن أوقفه نزاع مالي مع الحكومة الصينية في عام 2015، وذلك حسب ما جاء في شبكة CNN الأميركية.

وقال بالمر الذي كشف عن فكرته لبناء نسخة جديدة من تايتنك خلال عام 2012 لأول مرة: إن السفينة الجديدة ستكون نسخة مماثلة من التي غرقت في العقد الثاني من القرن الماضي بعد أن اصطدمت بجبل جليدي ضخم في المحيط.

وأشار إلى أنه عازم على تجاوز أي مشكلات فنية أو استعدادات كانت وراء غرق التايتنك، مؤكدًا أنه لتجنب وقوع كارثة جديدة، سيتم تجهيز تايتنك 2 بكميات كبيرة من قوارب الحياة، والتي كانت سببًا رئيسيًّا فر غرق أعداد ضخمة من الأشخاص الذين سافروا على متن السفينة.

ومن ضمن الاستعدادات الخاصة في بناء تايتنك 2 تجهيزها بهيكل خارجي ملحوم وليس مُركبًا؛ وذلك لمنع وصول المياه إلى داخل السفينة، كما سيتم تجهيز السفينة الجديدة بمعدات الملاحة والرادار الحديثة.

وحدد بالمر عام 2022 ليكون موعد أول رحلة باستخدام السفينة العملاقة، ومن المتوقع أن تكون رحلة بريطانيا- الولايات المتحدة هي أولى وجهات السفينة الجديدة، تمامًا مثل ما حدث مع تايتنك الأصلية.