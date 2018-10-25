تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

المواطن - عبدالرحمن دياب

تباينت أسعار العملات مقابل الريال، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:

جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.7736 جنيه مصري

الدرهم الإماراتي

1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي

الجنيه السوداني

1 جنيه سوداني = 0.0794 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.5966 جنيه سوداني

الدينار الجزائري

1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.6080 دينار جزائري

الدينار البحريني

1 دينار بحريني = 9.9522 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني

الدينار العراقي

1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 319.3288 دينار عراقي

الدينار الأردني

1 دينار أردني = 5.2840 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1893 دينار أردني

الدينار الكويتي

1 دينار كويتي = 12.3714 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي

الليرة اللبنانية

1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 404.9285 ليرة لبنانية

الدينار الليبي

1 دينار ليبي = 2.7177 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.3680 دينار ليبي

الدرهم المغربي

1 درهم مغربي = 0.3957 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 2.5269 درهم مغربي

الليرة السورية

1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 137.2791 ليرة سورية

الشلن الصومالي

1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 154.8209 شلن صومالي

الريال العماني

1 ريال عماني = 9.7444 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني

الريال القطري

1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري

الدينار التونسي

1 دينار تونسي = 1.3213 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.7568 دينار تونسي

الريال اليمني

1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 66.7176 ريال يمني

الفرنك الجيبوتي

1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 47.4591 فرنك جيبوتي