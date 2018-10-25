تباين أسعار العملات العربية مقابل الريال اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات مقابل الريال، خلال تعاملات اليوم الخميس، وفيما يلي تقدم “المواطن” أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية:
جنيه مصري
1 جنيه مصري = 0.2095 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 4.7736 جنيه مصري
الدرهم الإماراتي
1 درهم إماراتي = 1.0214 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9791 درهم إماراتي
الجنيه السوداني
1 جنيه سوداني = 0.0794 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 12.5966 جنيه سوداني
الدينار الجزائري
1 دينار جزائري = 0.0316 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 31.6080 دينار جزائري
الدينار البحريني
1 دينار بحريني = 9.9522 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني
الدينار العراقي
1 دينار عراقي = 0.0031 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 319.3288 دينار عراقي
الدينار الأردني
1 دينار أردني = 5.2840 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1893 دينار أردني
الدينار الكويتي
1 دينار كويتي = 12.3714 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي
الليرة اللبنانية
1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 404.9285 ليرة لبنانية
الدينار الليبي
1 دينار ليبي = 2.7177 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.3680 دينار ليبي
الدرهم المغربي
1 درهم مغربي = 0.3957 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 2.5269 درهم مغربي
الليرة السورية
1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 137.2791 ليرة سورية
الشلن الصومالي
1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 154.8209 شلن صومالي
الريال العماني
1 ريال عماني = 9.7444 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني
الريال القطري
1 ريال قطري = 1.0304 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.9705 ريال قطري
الدينار التونسي
1 دينار تونسي = 1.3213 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 0.7568 دينار تونسي
الريال اليمني
1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 66.7176 ريال يمني
الفرنك الجيبوتي
1 فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي
1 ريال سعودي = 47.4591 فرنك جيبوتي