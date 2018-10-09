تجاوباً مع ما نشرته “المواطن”.. بدء عملية سفلتة مواقف مدرسة السويس بجيزان

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت أمانة منطقة جازان بشكل سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن” أمس بعنوان (بالفيديو والصور.. مياه ضحلة تعيق الحركة وتحاصر الطلاب في جازان).

وقالت الأمانة في ردها على تقرير “المواطن“: إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم تحت عنوان (طلاب صغار سقطوا في تجمعات المياه.. فيديو وصور.. مياه ضحلة تعيق الحركة وتحاصر الطلاب في جازان) بتاريخ 8_10_2018 م نفيد قراء صحيفتكم بأن الموقع المذكور في الخبر هو عبارة عن مواقف للمدرسة الابتدائية بحي السويس بمدينة جيزان، وقد بدأت أمانة منطقة جازان وبالتنسيق مع المسؤولين في تعليم جازان ومدير المدرسة عمليات الرفع المساحي لمواقف المدرسة استعداداً لسفلتة الموقع كما هو موضح لكم بالصور.

الجدير بالذكر أن “المواطن” نشرت يوم أمس تقريراً سلط الضوء على المعاناة التي يعانيها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور في إحدى المدارس بحي السويس بجازان؛ وذلك بسبب المياه التي تتجمع أثناء هطول الأمطار وصعوبة دخول الطلاب واتساخ ملابسهم.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضاً التفاعل السريع من قبل الأمانة والتعليم في فترة قصيرة من نشر الخبر متمنين هذا التفاعل السريع من الأمانة بجازان.

ومن جانبهم قدم أولياء الأمور والطلاب والمعلمون وأهالي الحي شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن” لأمانة جازان وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان، مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.