تجاوبًا مع “المواطن”.. إزالة جدارية صراف الراجحي في جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، قبل يومين، تحت عنوان “كلاكيت ثاني مرة.. جدارية تحجب صراف الراجحي بجازان”، أمرت الجهات المعينة ممثلة بأمانة جازان ومؤسسة النقد مالك الأرض التجارية بإزالة الجدار الذي تم بناؤه بطريقة عشوائية أمام أحد أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي بطريق الملك عبدالعزيز بحي المطار في مدينة جازان، والذي أدى إلى حجب الصراف عن الاستخدام من قبل عملاء البنك أو تغذيته من قبل رجال أمن نقل الأموال.

وأفاد عددٌ من سكان الحي أن مالك الأرض التجارية قام بإزالة الجدار الذي حجب صراف الراجحي عن الاستخدام يوم أمس، حيث تم إعادة التيار الكهربائي للجهاز الآلي صباح اليوم، وأصبح الجهاز يعمل بشكل طبيعي كما كان بالسابق.

وأبدى عددٌ من سكان الحي امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي الأمانة ومؤسسة النقد؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع.

ويأتي ذلك بعد أن وثقت عدسة “المواطن”، قبل يومين، واقعة هي الثانية من نوعها في مدينة جازان، حيث قام مالك أرض تجارية ببناء جدار بطريقة عشوائية أمام أحد أجهزة الصراف الآلي التي تتبع لمصرف الراجحي بطريق الملك عبدالعزيز، ومقابل شركة تويوتا، بحي المطار في مدينة جازان، مما أدى إلى حجب الصراف عن الاستخدام من قبل عملاء البنك أو تغذيته من قبل رجال أمن نقل الأموال.

وأوضح عدد من سكان الحي لـ“المواطن” أن خلافًا وقع بين مالك الأرض وإدارة البنك؛ بسبب انتهاء فترة العقد المتفق بينهما، وتأخر إزالة جهاز الصراف من الموقع، حيث تسبب الخلاف إلى قيام مالك الأرض ببناء الجدار الذي عزل الصراف الآلي عن الاستخدام دون اللجوء إلى الطرق النظامية والحضارية.