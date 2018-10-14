تجاوبًا مع “المواطن”.. الأمانة تتأهب لإزالة السيارات المتهالكة بصفا جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، قبل يومين، تحت عنوان “صور.. السيارات المتهالكة تشوّه صفا جازان فأين الأمانة؟!”، أنذرت أمانة جازان اليوم، ملاك السيارات المتهالكة المنتشرة في شوارع الحي، بأنها ستقوم بالإزالة خلال 10 أيام.

ورصدت عدسة “المواطن” الملصقات الإعلانية التي تم وضعها على السيارات المتهالكة من قبل أمانة جازان، ودونت بالملصقات: “أنها تأمل التعاون بالقيام بالإزالة خلال مدة (عشرة أيام) من تاريخ اليوم الأحد الموافق 5 صفر 1440هـ، وفي حالة انتهاء المدة دون التعاون فإن الأمانة ستقوم بالإزالة دون أدنى مسؤولية تجاه ما يحصل جراء ذلك”.

وأبدى عددٌ من سكان حي الصفا امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي أمانة جازان؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع، وإنذار أصحاب السيارات المتهالكة، وقرب إزالتها من شوارع حي الصفا، آملين أن تقوم الأمانة بإزالتها خلال المدة التي حددتها دون تأخير.

جاء ذلك بعد أن رصدت عدسة “المواطن”، مساء الجمعة الماضية، عشرات السيارات المتهالكة المنتشرة في شوارع حي الصفا في مدينة جازان، والتي أصبحت تشوّه منظر الحي، منذ عدة أعوام، دون إزالتها من قبل أمانة المنطقة التي تجاهلتها منذ فترة طويلة.

وتساءل المواطنون عن دور أمانة المنطقة في إزالة السيارات المتهالكة المنتشرة بالحي، مشيرين إلى أن أمانات المناطق الأخرى تقوم بإزالة التشوه البصري في مناطقها، بينما أمانة جازان تتجاهل إزالة التشوه البصري، ومنها السيارات المتهالكة المنتشرة بحي الصفا منذ عدة سنوات!