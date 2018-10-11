تجاوبًا مع “المواطن”.. شفط مستنقع مجسم السد في جازان

المواطن- خالد الأحمد- جازان

في تجاوب سريع مع ما نشرته صحيفة “المواطن”، مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان “صور.. مجسم سد جازان يتحول لمستنقع بعوض يهدد حياة الأهالي!”، قامت أمانة جازان بشفط مياه المستنقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقامت صهاريج تابعة لأمانة المنطقة بشفط المياه، بالإضافة إلى قيام عدد من عمال النظافة بتنظيف النفايات المتجمعة حول موقع مجسم السد.

وأبدى عددٌ من المواطنين والمقيمين امتنانهم لصحيفة ” المواطن”، ولمسؤولي الأمانة؛ وذلك لتفاعلهم مع الخبر وتجاوبهم السريع، والقيام بشفط مياه المستنقع، وإنهاء معاناتهم مع انتشار البعوض، متأملين أن تقوم أمانة المنطقة بوضع حل عاجل لمجسم السد والقيام بصيانته، أو إزالته وتشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة.

جاء ذلك بعد أن رصدت عدسة “المواطن”، يوم أمس، مجسم السد المهمل الذي يقع على الطريق الدولي وعلى مدخل مدينة جازان بجوار ميدان السد، الذي شيدته شركة إسمنت الجنوب قبل عشرات السنين.

وكان عدد من المواطنين والمقيمين اشتكوا من تضررهم من انتشار البعوض بكثافة بالمنطقة المحيطة للمجسم المهمل، منذ عدة أسابيع، بسبب وجود مستنقع مائي كبير، وذلك بعد هطول الأمطار بغزارة على المنطقة مؤخراً.

وطالب السكان من الجهات المسؤولة بالمنطقة وأمانة جازان بالقيام بردم المستنقع المائي ورش الموقع بمبيدات اللازمة، بالإضافة لمطالبتهم بصيانة المجسم، أو إزالته وتشييد مجسم جمالي جديد يزيِّن مدخل المدينة.