تحتضنه جدة لمدة 3 أيام.. 150 شاباً وفتاة في هاكاثون عالم التطبيقات 2018

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

انطلاقاً من إثراء الابتكار الرقمي وبهدف التشجيع على الابتكار والإبداع يفتتح الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد الخميس، ملتقى عالم التطبيقات 2018 والذي يقام برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ويحظى ملتقى عالم التطبيقات في نسخته الثانية بمشاركة تطبيقات وشركات رقمية محلية ودولية على مدى ثلاثة أيام بتنظيم غرفة جدة ممثلة بلجنة ريادة الأعمال، بفندق الريتز كارلتون بجدة، وذلك بهدف دعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي.

مواكبة رؤية 2030

وأوضح نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام أن رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، وافتتاح نائبه لهذا الملتقى يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الحكيمة ببناء الإنسان، وتنمية المكان، والاستثمار في العقل البشري، مبيناً أن الملتقى والمعرض نجح في نسخته الأولى في جمع أصحاب التطبيقات والمستفيدين والمستثمرين مع أصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة لمواكبة رؤية 2030 للمساهمة في تحويل الاقتصاد إلى رقمي.

ولفت البسام إلى أن الملتقى في نسخته الثانية يسعى لدعم وتطوير المبرمجين والمبدعين وإثراء الابتكار الرقمي والارتقاء بالمحتوى المحلي، مشيراً إلى أن غرفة جدة تسعى من هذا الحدث لأن يكون المنصة الأولى لرواد الأعمال في اقتصاد البرمجيات والمواقع الإلكترونية لتحقيق أفضل المعايير العالمية.

تشجيع الابتكار والإبداع

ومن جانبه، أكد أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان على رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وتشريف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود لعالم التطبيقات في دورته الثانية يعد امتداداً لدعم أصحاب السمو لمثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية الاقتصاد في المملكة وتشجيع شباب وشابات الأعمال على الابتكار والإبداع.

وأشار دحلان إلى أن ملتقى عالم التطبيقات يهدف لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص استثمارية جديدة في اقتصاد البرمجيات والمواقع الإلكترونية للارتقاء بالمحتوى المحلي، فضلاً عن توفير منصة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين، وإيجاد بدائل محفزة لأصحاب الأعمال لتحقيق رؤية 2030، إلى جانب طرح التجارب الناجحة ومشاركة ذوي الخبرة في مجال البرمجيات.

١٥٠ شاباً وفتاة في هاكاثون التطبيقات

ومن جانبه، أوضح رئيس لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ثامر بن أحمد الفرشوطي أن الملتقى يشهد مشاركة أكثر من 150 شاباً وفتاة من مختلف مناطق المملكة في هاكاثون عالم التطبيقات الذي سيستمر على مدى ٣ أيام، مشيراً إلى أن الهاكاثون يعد خطوة متقدمة لتأهيل شباب متمكن من لغات البرمجة ونظم التفكير الحاسوبين والتطبيقات الرقمية، حيث يجمع مجموعة كبيرة من المتسابقين ما بين مبرمجين ومصممين ومطورين وأصحاب مهارات وأفكار متميزة للعمل على تطوير وإنتاج‏ تطبيقات تفاعلية ضمن إطار محدد يتم إعلانه في خلال الملتقى.

وأضاف الفرشوطي أن هاكاثون عالم التطبيقات يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية بالتحول الرقمي لما له من أثر عظيم على المبادرات التي أطلقتها المملكة من خلال رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لتعزيز مشاركة المجتمع في توفير واستخدام الحلول التقنية والاستفادة منها في المبادرات الحكومية، وتوسيع قاعدة المتعاملين، لتعزيز المشاركة مع الحكومة وتحقيق أهدافها.

وبيَّن رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة ثامر الفرشوطي أن الهاكاثون يتماشي مع رؤية السعودية 2030 في أن تكون المملكة رائدة في مجال التقنية والابتكار وصانعة للتغير التقني عالمياً، إلى جانب جمع العقول الرائدة في مجال البرمجة والابتكار لتقديم حلول تقنية من أجل تحسين جودة الخدمات في مجالات مختلفة، ومنح المواهب السعودية التقنية الشابة من خلال هاكاثون الرؤية فرصة ذهبية للمساهمة في جهود بلادهم في التحول من اقتصاد ريعي يعتمد فقط على النفط إلى اقتصاد متنوع الدخل، فضلاً عن نشر وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار والتواصل الفكري الخلاق بين الشباب المبدع، وتوظيف مجال تصميم وتطوير التطبيقات للاستفادة منه بشكل هادف في خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية، وإشراك رواد الأعمال والمبرمجين في تطوير خدمات الجهات الحكومية وكذلك إشراك القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة.

وتابع أن هاكاثون عالم التطبيقات سيطرح مجموعة من المشاكل في قطاعات مختلفة تشمل السياحة والترفيه والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والإعلام بمشاركة الجهات الحكومية المختصة بهذه القطاعات بهدف إيجاد حلول تقنية لحل مشاكل أو تطوير للقطاعات المستهدفة ومن ثم إشراك القطاع الخاص بتبني الشركات المقدمة للحلول المختلفة.

ورش عمل مجانية

وفي سياق متصل، قال رئيس ملتقى عالم التطبيقات 2018 عضو لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة مشعل الطاسان: إن الملتقى يحتضن عدة ورش عمل مجانية تتناول عدة محاور وهي: بناء استراتيجي التطبيق، تحليل وكتابة مواصفات التطبيق، تجربة التطبيق والتأكد من خلوه من الأخطاء، بناء تطبيقات الأندرويد، طرق اختبار الأفكار، بناء تطبيقات الآيفون، مؤشرات قياس المشاريع الرقمية الناشئة، فريق عمل التطبيقات، بناء واجهة الاستخدام والنموذج المبدئي.

وبيَّن الطاسان بأن ملتقى عالم التطبيقات 2018 سيشهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب شركات التقنية العالمية وشركات الاتصالات وشركات تطوير التطبيقات وحاضنات الأعمال وأصحاب الأفكار والمخترعين.

8 تطبيقات دولية

وكشفت منفذ الملتقى أروى أزهري، المدير التنفيذي لعبر الثقافات لتنظيم المعارض والمؤتمرات، أن الملتقى سيحظى بمشاركة 8 تطبيقات إلكترونية دولية إلى جانب التطبيقات المحلية.

وتابعت أزهري أن الملتقى سيشهد مشاركة متحدثين متخصصين في مجال التطبيقات إلى جانب ورش العمل المصاحبة والمقدمة من قبل الرعاة آو أصحاب المشاريع على مدار أيام المعرض، حيث سيتم خلالها طرح الأفكار الجديدة وعرض تطبيقات مميزة، فضلاً عن الحديث عن تطبيقات التجارة الإلكترونية والتسويق من خلال التطبيقات.