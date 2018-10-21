تحديث iOS12 حل مشكلة وتسبب بأخرى

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشفت مجموعة من مستخدمي هواتف أيفون التابعة لأبل عن ثغرات ومشكلات فنية في التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 12.0.1، والذي أصدرته الشركة الأميركية العملاقة خصيصًا لعلاج بعض العيوب في هواتف أيفون الجديدة.

وأبلغت مجموعة من المستخدمين عن بعض المشكلات المتعلقة بتوقف الجهاز عن العمل وعدم الاستجابة السريعة بسبب التحديث الجديد لنظام التشغيل، وهو الأمر الذي أكده عدد لا بأس به من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لما جاء في مجلة فوربس الأميركية.

وقال أحد المستخدمين للتحديث الجديد من نظام التشغيل: “أستطيع بدء التطبيق، ولكن لا يمكنني أن أذهب بالشاشة في أي اتجاه، كما أن الهاتف يظل ثابتًا في فترات طويلة”.

وأكدت المجلة الأميركية أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها التعامل مع هذه الأعطال هي استخدام النداء الآلي “سيري” والذي يمكنه تخطي كل ذلك والبدء في تنفيذ أوامر المستخدم بشكل فعلي.

وأشارت فوربس إلى أن أبل ظلت لفترات طويلة معنية بشكل رئيسي بتطوير خدمة “سيري”، والتي يمكن من خلالها تنفيذ عدد من المهام مباشرة عن طريق التفاعل الصوتي من المستخدم.

حاولت شركة أبل الأميركية تفادي الوقوع في أخطاء جديدة بعد ظهور عدد من المشكلات في هاتفها الذكي الجديد أيفون XS، والذي تم الكشف عنه خلال محفل الشركة الأميركية العملاقة السنوي الشهر الماضي.

وحسب تقرير من مجلة فوربس الأميركية، فإن أول عيوب هاتف أيفون XS الجديد كان الضعف الواضح على مستوى سرعة إعادة شحن البطارية.

وقالت المجلة الأميركية إن أبل حاولت تدارك هذا الخطأ عن طريق إصدار تحديث جديد للنسخة الجديدة من نظام التشغيل iOS الشهيرة والتي أتت باسم “iOS 12.0.1”.

وبالفعل استطاع التحديث الجديد للهواتف الذكية أن يسهم في تسريع وتيرة شحن البطارية للهواتف الذكية، والتي كانت تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة تقريبًا لإعادة شحن البطارية بالكامل، وذلك عن طريق استخدام الشاحن السلكي، إلا أنه تسبب في مشاكل أخرى.