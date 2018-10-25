تحذيرات من الأرصاد إلى 3 مناطق: الغبار قادم

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، حيث تبدأ في تمام الواحدة ظهر اليوم الخميس وحتى الثانية عشرة مساءً.

وفي الجوف، حذرت الأرصاد من نشاط الرياح السطحية التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يسبب شبه انعدام في الرؤية الأفقية، حيث تنتهي الحالة في تمام الخامسة مساءً.

وتتعرض الحدود الشمالية إلى نفس الحالة وتنتهي أيضًا في الخامسة مساء اليوم.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع بحسب الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، وحائل، والقصيم والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.

وأورد تقرير الأرصاد الجوية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة متوسط الموج.