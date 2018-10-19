تحذير عاجل.. أمطار غزيرة ورياح على 4 طرق

المواطن - عسير

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي 4 طرق في عسير من أمطار غزيرة مصحوبة برياح.

وأكد أمن الطرق أن الأمطار الغزيرة المصحوبة برياح نشطة ستكون على طرق الدمام- بقيق- الأحساء، والأحساء- حرض، والأحساء- سلوى، والأحساء- العقير.

وشدد أمن الطرق على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ وذلك نظرًا لحالة الطقس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين أمس من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.