تحذير.. غبار كثيف يحجب الرؤية على 3 طرق في الشمالية

المواطن - الشمالية

حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية من غبار كثيف.

وأوضح القوات الخاصة لأمن الطرق أن مستخدمي طريق عرعر- رفحاء، وطريق عرعر- سكاكا، وطريق عرعر- القريات، عليهم أخذ الحيطة والحذر؛ لوجود غبار كثيف يحد من مدى الروية الأفقية في بعض المواقع.

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على الشمالية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن سحب رعدية ممطرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وذلك على مناطق طريف وعرعر والطريق الواصل بين طريف والقريات.