تحذير لأهالي الباحة من التقلبات الجوية

المواطن - الباحة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظة المندق وبلجرشي والأجزاء المجاورة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة المطرية ستبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.