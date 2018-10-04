تحذير.. لا تبحثوا عن كيم كاردشيان على الإنترنت!

المواطن - متابعة

حلت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، كأخطر المشاهير لهذا العام في عملية البحث عنها على الإنترنت داخل المملكة المتحدة.

وقاست شركة الأمن السيبراني، McAfee، عدد نتائج البحث المتضمنة اسم أحد المشاهير، والتي تحتوي على روابط لمواقع ويب خبيثة، حيث توصلت إلى هذه النتيجة غير المتوقعة.

وجاءت عارضة الأزياء، ناعومي كامبل، في المركز الثاني ضمن قائمة بريطانيا، متقدمة على شقيقة كيم، كورتني كارداشيان. كما تضمنت المراكز الخمسة الأولى كل من المغنية أديل، وكارولين فليك، مقدمة Love Island.

وتصدرت عارضة الأزياء، روبي روز، النسخة الأمريكية من القائمة.

وقالت McAfee إن المجرمين الإلكترونيين يستخدمون جاذبية المشاهير في محاولة خداع مستخدمي الإنترنت، للنقر على الروابط التي تؤدي إلى فتح مواقع خبيثة، تستخدم لتثبيت برامج معينة أو سرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور.