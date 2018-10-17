تحذير لـ5 مناطق: رطوبة وغبار مع أمطار رعدية لساعات

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع رؤية غير جيدة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة والعوالق الترابية على منطقة نجران.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تبدأ في تمام الساعة الـ11 صباح اليوم الأربعاء حتى الساعة الـ9 مساء اليوم.

أما في المدينة المنورة، فتتعرض منطقة العلا وخيبر والأجزاء المجاورة إلى سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وبالنسبة إلى حائل، فتشهد مناطق بقعاء والشملي والغزالة والأجزاء المجاورة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، حيث بدأت الحالة في تمام الـ10 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ11 و30 دقيقة مساءً.

وتتعرض الجوف لنفس الحالة لنفس الفترة أيضًا، وبالمثل الحدود الشمالية.