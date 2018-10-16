تحذير للجميع.. هذه أهم مسببات الفشل الكلوي

المواطن - الرياض

حذر المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من أسباب الفشل الكلوي، مشيرًا إلى أن تلوث الماء أحد العوامل، ولكن بنسبة أقل من العوامل الأخرى.

وأضاف الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الفشل الكلوي ليس سببه فقط أملاح الماء ولا تلوث الماء “وهو عامل قليل”، ولكن أسبابه الأشد هي: مرض الضغط ومرض السكر، والجفاف والعطش، والأوكسالات الملحية سواء باللحوم الحمراء والمشويات والمخللات، وبعض الأغذية، وكذلك الأمراض الوراثية، وبعض الاستعداد الوراثي، وبعض الأمراض الميكروبية والفيروسية.

وأشار إلى أن من أسباب الفشل الكلوي أيضًا، الاستخدام المستمر للمسكنات بلا احتياطات وبلا إشراف طبي، ومنها: “بروفين والديكلوفين”، وبعض الأدوية ذات الأعراض الجانبية، والأصباغ الكيميائية بالأغذية، وإهمال بعض الالتهابات، وبعض الخلطات العشبية المجهولة أو أعشاب غير موصى بها، أو ذات تراكيز عالية تسبب فشلًا للكلى والكبد.