تحذير.. مرض السكري يهددك بالعمى

المواطن - الرياض

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء العيون مرضى السكري بإجراء فحوصات للعين بانتظام، مرة كل سنة على الأقل، لاكتشاف أمراض العين الناجمة عن السكري مبكراً.

وأوضحت أن ارتفاع نسبة السكر بالدم قد يُلحق ضرراً بالأوعية الدموية الدقيقة، التي تغذي الشبكية فيما يعرف “باعتلال الشبكية السكري”، والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى العمى.

وتتمثل أبرز أعراض اعتلال الشبكية السكري في تشوش وضبابية الرؤية ومواجهة صعوبات عند القراءة أو قيادة السيارة مثلاً.

وكلما تم تشخيص المرض مبكراً، أمكن إيقاف تدهور الإبصار، وذلك بواسطة العلاج بالليزر مثلاً.