تحذير من أمطار على الباحة حتى التاسعة مساء

المواطن -واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والمخواة والاجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية).