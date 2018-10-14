تحذير من أمطار غزيرة على عدة مناطق بسبب العاصفة لبان

المواطن - الرياض

توقّع عضو لجنة تسمية المناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى فيضانات محلية ورياح عاصفة خلال الـ48 الساعات المقبلة على صلالة في عمان وسواحل حضرموت باليمن، محذرًا من القرب من الأودية بسبب العاصفة لبان.

وقال الحصيني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، إن مناطق الخرير وشرورة والربع الخالي وشمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية ستشهد أمطارًا متفاوتة.

وطالب الحصيني أصحاب المزارع في المملكة بضبط “المساييل” والحرث الجيد، استعدادًا للأمطار التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول تبدأ من نهاية الأسبوع القادم، مستدلًّا بمؤشرات النماذج العددية للطقس.