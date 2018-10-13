تحذير من اتصالات وهمية تبتز المبتعثين في أميركا بحجة تصديق الشهادات

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية، في واشنطن الطلاب السعوديين في أميركا من الرد على الاتصالات المشبوهة التي توهمهم بأنها من وزارة الخارجية أو السفارة في واشنطن عن طريق استخدام برامج وسيطة من خلال الشبكة الإلكترونية وتطالبهم بدفع مبالغ لاستكمال التصديق على شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها عن طريق دراستهم عن بعد.

وأفادت الملحقية أن هذه الاتصالات تحاول ابتزاز الطلاب من خلال إيهامهم أنه في حال عدم دفع الرسوم الوهمية سوم يتم إبلاغ السلطات الأميركية، الأمر الذي يدخل الذعر لدى المواطن ويتسبب في وقوعه ضحية الاحتيال.

وأهابت القنصلية بالطلاب عدم الرد على مثل هذه الاتصالات أو الانسياق لطلباتهم.