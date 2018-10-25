تحذير من الأرصاد الجوية لأهالي مكة: أمطار غزيرة وسيول متوقعة لمدة 10 ساعات

المواطن - مكة المكرمة

حذرت الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الحالة ستكون على مناطق الطائف والشفا والهدا والسيل الكبير ومكة المكرمة (العاصمة المقدسة) والكامل ومدركة والجموم ورهاط والزيمة والأجزاء المجاورة لها.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وقالت الأرصاد الجوية إن الحالة تبدأ في تمام الـ12 ظهر اليوم الخميس وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد الجوية في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الخميس أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع بحسب الأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، وحائل، والقصيم والجوف، والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية.

وأورد تقرير الأرصاد الجوية أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف وحالة متوسط الموج.