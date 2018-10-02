تحذير من بيع وتداول التبغ الممضوغ وإلا العقاب

المواطن - واس

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على منع بيع وتداول أنواع التبغ غير المدخن كافة، مشيرةً إلى أن الأمر السامي الذي أكد على منع تداول وبيع مادتي السويكة والشمة.

وذكرت الهيئة أن مادتي السويكة والشمة من أنواع التبغ غير المدخن، وتُستخدم غالباً عن طريق المضغ، وتنتشر تحت أسماء عدة منها (التمباك، البردقان، الحقة، القرحة، السفة، السعوط، قوتكا)، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

يُشار إلى أن الهيئة أُسند إليها مؤخراً مهام منتجات التبغ وفحصها وإعداد وإصدار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمنتجات التبغ.