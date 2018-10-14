تحذير من حالة مطيرة على هذه المناطق اعتبارًا من الغد

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ على منطقة نجران، وشروره, والخرخير, وصحراء الربع الخالي تصحب بنشاط في الرياح السطحية, وتمتد إلى مرتفعات مناطق جازان، وعسير, والباحة لتشمل الأجزاء الساحلية وجزيرة فرسان، وأيضاً الأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض ,وادي الدواسر.

وأوردت الهيئة في تقريرها, امتداد تأثير هذه الحالة المطرية, من يوم الثلاثاء القادم حتى يوم الخميس, على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة, والمدينة المنورة وأجزاء من منطقة الرياض تشمل عفيف، والدوادمي, والأفلاج, وكذلك على منطقتي حائل والقصيم، كما لا يستبعد التقرير تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة القنفذة, والليث, وجدة, ورابغ بهطول أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، إضافة إلى تأثر أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وتشير التوقعات بمشية الله تعالى إلى استمرار فرصة هطول الأمطار على المناطق المذكورة وتمتد إلى مناطق أخرى خلال نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم، وسيتم التنويه عنها بمشيئة الله تعالى خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الهيئة أشارت سابقاً من خلال تحليل مخرجات النماذج العددية ومتابعة صور الأقمار الصناعية للحالة المدارية في بحر العرب, إلى أن تأثيرها سيسهم بدفع كمية من بخار الماء في طبقات الجو العليا قد تتسبب في حالة مطرية متوقعة على بعض مناطق المملكة.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة عبر تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.