تحطم طائرة حربية روسية وفقدان طياريها

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة تدريب من طراز “إل 39-” تحطمت جنوبي روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء تحليق تدريبي من دون ذخيرة، في كوبان جنوبي روسيا.

وأعلن المكتب الصحافي لوزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي: “اليوم عند حوالي الساعة 00:17، وأثناء تحليق دراسي تدريبي في منطقة بلدة دولجانسكايا السكنية، في مقاطعة كراسنودار، تحطمت طائرة إل39- وسقطت في المياه”.

وأضاف البيان، أن “الطائرة نفذت التحليق دون ذخيرة”.

وأوضحت الوزارة أنها شكلت فريقا للبحث والإنقاذ عن الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة بمنطقة الحادث.

وأضافت الوزارة “وفقا للمعلومات الأولية، ربما يكون عطل فني هو ما تسبب في تحطم الطائرة” حسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

وهذه الطائرة الثالثة التي تتحطم خلال شهر ،حيث سقطت طائرة مقاتلة من طراز “ميج29-“، في الخامس من الشهر الجاري في ضواحي موسكو، فيما تمكن قائداها من القفز من الطائرة قبل سقوطها.

وفي 19 سبتمبر (أيلول) أعلنت وزارة الدفاع الروسية،عن تحطم مقاتلة اعتراضية من طراز “ميج – 31” في مقاطعة نيجني نوفجورود، وتمكن الطياران من القفز منها وهما على قيد الحياة.