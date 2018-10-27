تحطم مروحية ليستر سيتي

تحطم مروحية ليستر سيتي

2018/10/27
الساعة 11:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تحطمت مروحية تابعة لنادي ليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي يوم السبت.

وقال مقدم برامج في شبكة “بي.تي” التلفزيونية: “تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لليستر سيتي الإنجليزي في مرأب السيارات بالنادي”.

وأفادت شبكة سكاي نيوز أن الطائرة الهليكوبتر التي تحطمت قرب استاد ليستر سيتي تخص مالك النادي فيكاي سريفادهانابرابا.

وأعلنت الشرطة في مدينة ليستر البريطانية أن فرق الطوارئ تتعامل مع حادث تحطم مروحية بالقرب من استاد نادي ليستر سيتي.


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