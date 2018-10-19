تحويل قضية اشتباك عبد الغني ومعاذ إلى شرطة ملعب الجوهرة

تحويل قضية اشتباك عبد الغني ومعاذ إلى شرطة ملعب الجوهرة

2018/10/19
الساعة 11:16 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تحولت قضية العراك والمشاجرة بين اللاعبين حسين عبد الغني لاعب نادي أحد وحسن معاذ لاعب نادي الاتحاد إلى الشرطة المتواجدة في ملعب الجوهرة المشعة.

وذكرت القناة الإخبارية الرياضية أن شرطة ملعب الجوهرة المشعة تسلمت قضية اشتباك اللاعبين.

وكان حسن معاذ اعتدى بالضرب على اللاعب حسين عبد الغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بعد نهاية مباراة الاتحاد وأحد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة كان طالب بفتح تحقيق عاجل بعد مشاجرة اللاعبين.


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