تدخل طبي سريع لاستخراج مسمار من أنف طفل في القصيم

المواطن - القصيم

استعان فريق طبي بمستشفى البدائع العام بالمنظار لاستخراج مسمار كان بداخل أنف طفل، دون الحاجة إلى الجراحة بالرغم من حجم المسمار، إلا أن التدخل الطبي كان ناجحاً وسريعاً دون أن يتأثر الطفل جراء ذلك.

وحضر الطفل، 9 سنوات، مع ذويه لقسم الطوارئ ويعاني من آلام في الأنف نتيجة وجود مسمار كبير الحجم، ليتعامل الأطباء سريعاً مع الطفل، واستدعاء طبيب الأذن والأنف والحنجرة، الذي نفذ كشف سريري للطفل ولم يتبين وجود أي جسم داخل الأنف، ليتم إجراء أشعة تصويرية للأنف ليظهر المسمار في الجزء الخلفي للأنف، ليقرر الطبيب الاستعانة بالمنظار لاستخراج المسمار بدون تدخل جراحي أو تخدير وبعد الاطمئنان على الطفل خرج للمنزل بنفس الوقت.