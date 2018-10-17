تدخل عمل الرياض يُنهي معاناة وافد بلا مسكن

المواطن - الرياض

أنهى فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض معاناة أحد العمالة الوافدة المتمثلة في عدم توفر مسكن ملائم له في أحد المشاريع الإنشائية بالمنطقة التي يعمل فيها كحارس في حي لبن بالعاصمة. حيث وقفت فرق التفتيش الميدانية على موقع الحدث بعد اطلاعها على مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي أشير فيه إلى وجود عامل ينام في العراء أمام أحد المشاريع.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع إن فرق التفتيش تأكدت من صحة المعلومات الواردة في المقطع وتم استدعاء ممثل الشركة المسؤولة عن المشروع وتحرير مخالفة على الشركة. وثمن المطوع تعاون المواطنين في الإبلاغ عن المنشآت المخالفة.

وشدد المطوع على أن المواطن شريك حقيقي لوزارة العمل في تطبيق اللوائح والأنظمة.