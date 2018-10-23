تدخل مدني الرس ينقذ شابًّا تسلق برج اتصالات

المواطن - الرس

أنقذ الدفاع المدني في الرس، مساء اليوم الثلاثاء، شابًّا يبلغ من العمر 16 عامًا تسلق برج إحدى شركات الاتصالات يبلغ طوله 60 مترًا.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم الوصول إلى الشاب وهو في حالة إغماء، فقامت الفرق بتأمينه بوسائل السلامة المطلوبة ثم إنزاله، وهو بصحة جيدة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية التدخل وإنقاذ الشاب عبر المعدات الخاصة بمباشرة بمثل هذه الحالات.