تدريبات الهلال خلف الأبواب المغلقة اليوم
استعدادًا لمواجهة الشباب

تدريبات الهلال خلف الأبواب المغلقة اليوم

2018/10/18
الساعة 2:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1815
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

سيؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الهلال، لمواجهة نادي الشباب يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب المدرب جيسوس لاعبي الزعيم بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والإعداد البدني.

وواصل كل من سلمان الفرج وبافيتيمبي جوميز ونواف العابد وعمر خربين ومختار فلاتة برامجهم التأهيلية استعدادًا للمشاركة في المباريات مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد نادي الهلال حاليًا في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

تم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدوري، لمشاركة الزعيم في بطولة السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري في السادس من أكتوبر الجاري.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم