تدريبات الهلال خلف الأبواب المغلقة اليوم

المواطن - محمد سمعه

سيؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم تدريباته بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الشباب في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الهلال، لمواجهة نادي الشباب يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب المدرب جيسوس لاعبي الزعيم بضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والإعداد البدني.

وواصل كل من سلمان الفرج وبافيتيمبي جوميز ونواف العابد وعمر خربين ومختار فلاتة برامجهم التأهيلية استعدادًا للمشاركة في المباريات مع الزعيم خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد نادي الهلال حاليًا في المركز الثالث في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.

تم تأجيل مباراة الهلال والاتفاق في الجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدوري، لمشاركة الزعيم في بطولة السوبر المصري السعودي أمام نادي الزمالك المصري في السادس من أكتوبر الجاري.