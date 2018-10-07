تدريب منتهي بالتوظيف في المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

المواطن - الرياض

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن تدريب منتهي بالتوظيف مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع صناعة الزيت والغاز، لحملة شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة في المسار العلمي بنسبة لا تقل عن 70%.

3- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة لا تقل عن (60) في اختبار القدرات العامة.

4- يجب أن لا يكون المتقدم قد حصل على دعم سابق من صندوق تنمية الموارد البشرية.

5- يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة.

6- يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

المميزات:

1- تأمين طبي.

2- سكن داخلي مؤثث ووسائل نقل.

3- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

4- مكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال.

5- دبلوم معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج الدبلوم (سنتين)، وذلك بفرعي المعهد بالدمام والخفجي.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/01/27هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/02/09هـ، من خلال الرابط التالي (هنا).