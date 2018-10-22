تدشين النظام الإلكتروني للفصل في منازعات الأوراق المالية

المواطن - واس

دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية اليوم, النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الذي يسهل عمليات التقاضي ويرفع من كفاءة وسرعة التعاملات بالتزامن مع الخدمات الإلكترونية الجديدة لإيداع وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان، وذلك ضمن جهودها لتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية.

ويعمل النظام في مرحلته الأولى على استقبال وإيداع الدعاوى إلكترونياً ومراجعتها تمهيداً لقيدها ونظرها أمام اللجان، كما يعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى (المدعي – المدعى عليه – لجان الفصل) إلكترونياً واشعارهم بكافة تفاصيلها وما يقدم بها من طلبات ومذكرات دون الحاجة للحضور إلى مقر لجان الفصل.

وأوضح الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عادل سعود قباني، أن النظام يأتي من منطلق مجهودات الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وتمكين الاطراف من الاطلاع المباشر على أي مستجدات تتم أثناء نظر الدعاوى إلكترونياً. بما يسهم في سرعة الفصل وإصدار قرار بها.

وأفاد أنه من بين الخدمات التي سيقدمها النظام في مرحلته الحالية، إيداع الدعوى وقيدها لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية واشعار وتبليغ الخصوم بالدعوى، وتبادل المذكرات بين الأطراف إلكترونياً، والاطلاع على جميع المستندات التي يقدمها أطراف الدعوى، والاطلاع على التوجيهات والتعليمات التي يصدرها ناظر الدعوى والمهل الزمنية التي يمنحها للردود وإبداء الدفوع، كما سيقوم النظام بالتبليغ بمواعيد الجلسات وعرض جدول جلسات النظر في الدعاوى والتبليغ بالقرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

يشار إلى أن اختصاصات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية – كما نص عليها نظام السوق المالية – تشمل كل دعوى تقع في نطاق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما، حيث تنظر اللجنة وفقاً لنص الفقرة (ج) من المادة الخامسة والعشرون من نظام السوق المالية: الدعاوى الإدارية: التي تمثل التظلم من القرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق، والدعاوى الجزائية: التي ترفع من النيابة العامة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، والدعاوى المدنية: التي تمثل الدعاوى الناشئة بين الأشخاص (المستثمرين) سواء أكان الشخص طبيعياً أم اعتبارياً بما يتعلق بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص.

وتهدف لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية, إلى توفير حماية للمستثمرين من أي ممارسات غير عادلة في السوق المالية، وكذلك توفير بيئة قضائية تحكم تعاملات الأوراق المالية وفقاً لقواعد النظام واللوائح التنفيذية وتهيئة الظروف الملائمة للمتقاضين بما يسمح بتحقيق محاكمة عادلة لهم، كما تقوم اللجان بنشر القرارات النهائية الصادرة عنها وتلعب اللجان دور مهم في تطوير وتحسين العمل الإداري الخاص بنظام التقاضي باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها.