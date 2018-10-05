تدوينة وأمنية.. زوجة السيسي ترحب بزيارة ميلانيا ترامب للقاهرة

المواطن - القاهرة

أكدت السيدة الأولى في مصر انتصار السيسي، أنها ستستقبل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي غدًا السبت في العاصمة القاهرة.

ودونت حرم الرئيس السيسي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة: “أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكي غدًا بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة في بلدها الثاني مصر”.

وشهد مطار القاهرة الدولي استعدادات مكثفة بمحيط المطار، وذلك استعدادًا لاستقبال ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تزور القاهرة غدًا السبت.

ووضعت سلطات المطار الأعلام المصرية والأمريكية على مداخل المطار، إضافة إلى عدد من لافتات الترحيب بزوجة الرئيس الأمريكي، كما كثفت القوات الأمنية من تواجدها بمحيط المطار.