تراشق حاد بين اثنين من رجال ترامب في البيت الأبيض

المواطن - متابعة

دخل اثنان من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية في مشادة داخل البيت الأبيض فيما أنكر ترامب معرفته بالواقعة.

المشادة التي وقعت الخميس بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، ومستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، كادت أن تتطور وتخرج عن السيطرة.

الخلافات التي وقعت الخميس ضمن سلسلة من الخلافات ظهرت مؤخرًا في فريق ترامب حول كيفية التعامل مع الهجرة غير المشروعة.

وردا على سؤال عن الواقعة قال ترامب للصحفيين “لم أسمع بالأمر”.

وفي وقت لاحق تبادلت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن وبولتون حديثا وديا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود.