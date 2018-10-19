ترامب: تركيا لم تسلم “بومبيو” أي تسجيلات صوتية أو مصورة

المواطن - متابعة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الأتراك لم يسلموا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أي تسجيلات صوتية أو فيديوهات مصورة بشأن ما حدث في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان ترامب قد طالب بمشاركة الولايات المتحدة تسجيلات صوتية ومرئية، ادعت تركيا امتلاكها بشأن ما حدث للمواطن السعودي المختفي منذ أسبوعين جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي، في البيت الأبيض: “طلبناها.. طلبناها في حال وجدت” مشككًا في وجودها من الأساس.

وأضاف ترامب أنه ينتظر تقريرا وافيًا عن اختفاء خاشقجي من وزير الخارجية مايك بومبيو، لدى عودته من زيارة للسعودية وتركيا، حيث التقى مع عدد من القادة لبحث التقارير التي تزعم مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.