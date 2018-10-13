ترامب: سنعاقب أنفسنا إذا أوقفنا مبيعات الأسلحة إلى الرياض

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن أميركا لا يمكنها وقف المبيعات العسكرية مع السعودية؛ بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال ترامب: إن بلاده تعمل مع السعودية وتركيا لإجلاء الحقيقة فيما يخص اختفاء خاشقجي.

وأوضح ترامب في وقت سابق أن مبيعات الأسلحة للسعودية من أميركا تصل قيمتها إلى 110 مليار دولار، وهو مبلغ يؤمن الوظائف للأميركيين ولا يمكنه التضحية به.

وكانت السعودية وتركيا قد اتفقتا على تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض اختفاء خاشقجي في إسطنبول قبل 10 أيام.