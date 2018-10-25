ترامب: على وسائل الإعلام الكاذبة تطهير أنفسها

المواطن - متابعة

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته ضد وسائل الإعلام التي تروج أخباراً كاذبة، مؤكدًا أن هذه الوسائل أحد أسباب حالة الغضب في الشارع الأمريكي.

ودعا ترامب وسائل الإعلام إلى تطهير نفسها قائلًا: نحن في حالة طوارئ وطنية لحراسة حدودنا.

وقال ترامب: جزء كبير من الغضب في بلادنا ناتج عن التقارير الكاذبة لوسائل الإعلام ذات الأخبار الزائفة، وعليها تطهير أنفسها وأفعالها.