ترامب عن الديمقراطيين: جماعة من المختلين ومن يصوت لهم مجنون

المواطن - متابعة

في تجمع حاشد تحت عنوان “فلنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” في ميسا بإريزونا، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الحزب الديمقراطي بالتزامن مع اقتراب موعد التجديد النصفي في انتخابات الكونغرس.

ووصف ترامب الديمقراطيين بالمختلين وأكد في خطاب ألقاه امام حشد من الجماهير أن كل من يعطي صوته للديمقراطيين بالتأكيد مجنون.

وتعد ولاية أريزونا، واحدة من عدة ولايات حاسمة في هذه الانتخابات.