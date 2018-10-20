ترامب عن الديمقراطيين: جماعة من المختلين ومن يصوت لهم مجنون
مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس

ترامب عن الديمقراطيين: جماعة من المختلين ومن يصوت لهم مجنون

2018/10/20
الساعة 9:22 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

في تجمع حاشد تحت عنوان “فلنجعل أمريكا عظيمة مجددًا” في ميسا بإريزونا، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الحزب الديمقراطي بالتزامن مع اقتراب موعد التجديد النصفي في انتخابات الكونغرس.

ووصف ترامب الديمقراطيين بالمختلين وأكد في خطاب ألقاه امام حشد من الجماهير أن كل من يعطي صوته للديمقراطيين بالتأكيد مجنون.

وتعد ولاية أريزونا، واحدة من عدة ولايات حاسمة في هذه الانتخابات.


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