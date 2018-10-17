ترامب: نحتاج السعودية .. لا يمكن أن نتخلى عنها

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السعودية في الحرب على الإرهاب.

وقال ترامب خلال مقابلة على قناة فوكس الاقتصادية : لا أريد التخلي عن السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي زار المملكة والتقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان كما عقد لقاء مع وزير الخارجية عادل الجبير.

وتطرقت اللقاءات إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك.

وبعد توجهه إلى تركيا، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية مشددًا على أنه يجب أن تراعى هذه العلاقات قبل أي خطوة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال بومبيو الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم إن بلاده بحاجة لمعرفة الحقائق بشأن اختفاء خاشقجي قبل إعداد الرد المناسب.

وأوضح بومبيو أن الرئيس التركي أكد له أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء خاشقجي.

وكانت المملكة طلبت من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك للتحقيق في اختفاء خاشقجي منذ يوم 2 اكتوبر الجاري وبالفعل وافقت تركيا على الطلب السعودي وبدأت اللجنة أعمالها بشكل رسمي قبل يومين.وكان الوزير الأمريكي زار المملكة أمس والتقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجرى مناقشة تعزيز العمل المشترك وتطورات القضايا الإقليمية.

وأعلنت امريكا في وقت سابق انها مستعدة لإرسال محققين للمشاركة في التحقيقات إذا ما طلبت السعودية ذلك.