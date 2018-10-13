ترامب: نشعر بشرف عظيم لعودة القس “برانسون”‏

المواطن - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن القس الأمريكي آندرو برانسون -الذي كانت قضيته محور خلاف دبلوماسي مع تركيا- سوف يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن اليوم السبت ويزور البيت الأبيض على الأرجح في اليوم نفسه.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: “نشعر بشرف عظيم لعودته إلينا” في إشارة إلى برانسون الذي أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج عنه.

وتابع: “لقد مر بمعاناة شديدة، لكننا ممتنون لكثير من الناس”، مشيرًا إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن برانسون.