ترامب: نشعر بشرف عظيم لعودة القس “برانسون”‏

المواطن - واشنطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن القس الأمريكي آندرو برانسون -الذي كانت قضيته محور خلاف دبلوماسي مع تركيا- سوف يصل إلى قاعدة عسكرية قرب واشنطن اليوم السبت ويزور البيت الأبيض على الأرجح في اليوم نفسه.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: “نشعر بشرف عظيم لعودته إلينا” في إشارة إلى برانسون الذي أمرت محكمة تركية الجمعة بالإفراج عنه.
وتابع: “لقد مر بمعاناة شديدة، لكننا ممتنون لكثير من الناس”، مشيرًا إلى عدم وجود صفقة مع تركيا بشأن رفع العقوبات الأمريكية مقابل الإفراج عن برانسون.
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