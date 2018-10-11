ترامب: نعمل مع السعودية وتركيا لكشف غموض قضية خاشقجي

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن محققين أمريكيين يعملون مع السعودية وتركيا في التحقيق بشأن اختفاء‏ المواطن السعودي جمال خاشقجي، في إسطنبول قبل أسبوع.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية “إننا حازمون جداً. ولدينا محققون هناك ونعمل مع تركيا، وبصراحة نعمل مع السعودية. نريد أن نعرف حقيقة ما حدث”.

وكان خاشقجي قد اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري في تركيا وسارعت أبواق تنظيم الحمدين الإعلامية في الترويج لرواية مبتورة ربطت بين اختفائه ومراجعته القنصلية في إسطنبول.

وأكدت المملكة أنها تُجري تحقيقاً في القضية من منطلق كونها الدولة المعنية برعاية مصالح مواطنيها في الداخل والخارج.