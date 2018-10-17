ترامب: هذا أكبر تهديد لي!

المواطن - متابعة

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثانيةً، مساء أمس الثلاثاء، الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، معتبرًا أنه يشكل “التهديد الرئيسي” له، لأنه يرفع معدلات الفائدة “بسرعة كبيرة”.

وأكد ترامب لقناة “فوكس بيزنس” أن “التهديد الرئيسي لي هو الاحتياطي الفيدرالي لأنه يرفع معدلات الفائدة بسرعة مفرطة، ولأنه يتمتع باستقلالية مبالغ فيها”.

وأوضح ترامب أنه لا يتحدث إلى رئيس هذه الهيئة المالية جيروم باول، لأنها “مستقلة”. لكنه قال: “لست راضياً عما يفعله”.

وكان ترامب انتقد قبل أسبوع، مع تراجع كبير في البورصة، الخطوة “البالغة الجرأة” التي اتخذها البنك المركزي الأميركي، وخرق بذلك تقاليد التحفظ التي اتبعها أسلافه.