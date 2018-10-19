ترامب يؤكد مجددًا: السعودية حليف مهم وجديد خاشقجي الإثنين المقبل

المواطن - متابعة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، تأكيده على أن المملكة العربية السعودية “حليف مهم” للولايات المتحدة الأمريكية ومستثمر كبير فيها.

وقال ترامب “السعودية حليف مهم ومستثمر كبير بالنسبة لأمريكا”.

وبشأن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال خاشفجي أضاف ترامب ” ستتضح الأمور أكثر بحلول الإثنين المقبل.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الأتراك لم يسلموا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أي تسجيلات صوتية أو فيديوهات مصورة بشأن ما حدث في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وطالب ترامب تركيا بمشاركة الولايات المتحدة تسجيلات صوتية ومرئية، ادعت تركيا امتلاكها بشأن ما حدث للمواطن السعودي المختفي منذ أسبوعين داخل القنصلية .

وترتبط المملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية .

يذكر أن الواردات الأمريكية من النفط السعودي قد سجلت خلال شهري أغسطس وسبتمبر للعام الجاري أعلى مستوى لها في شهرين منذ مطلع 2017 إذ وصلت تسليمات الخام السعودي للولايات المتحدة في سبتمبر إلى 940 ألفًا و700 برميل يوميًا فضلًا عن 1.03 مليون برميل يوميًا الشهر الفائت وفق تقرير حديث لـ”تومسون رويتر”.

واحتلت المملكة المرتبة العاشرة بقائمة مالكي أدوات الدين الأمريكية خلال يوليو الفائت للشهر الثاني على التوالي بنسبة استثمارات وصلت إلى 2.6% من استثمارات دول العالم في أدوات الدين الأمريكي.

وتستحوذ السعودية على نصيب الأسد في استثمارات الخليج وأذون الخزانة الأمريكية بنحو 58.9%. وفقًا لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية حيث بلغ إجمالي ما تحوزه المملكة من سندات وأذون خلال يوليو الماضي 166.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى خلال 12 شهرًا.