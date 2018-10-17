ترامب يتوقع موعد انتهاء قضية اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا نهاية الأسبوع الجاري.

واختفى خاشقجي في إسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الجاري وطلبت المملكة تشكيل فريق تحقيق سعودي تركي لكشف غموض هذه القضية.

وأعلنت أمريكا في وقت سابق أنها مستعدة لإرسال محققين للمشاركة في التحقيقات إذا ما طلبت السعودية ذلك.

وفي وقت سابق اليوم شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السعودية في الحرب على الإرهاب.

وقال ترامب خلال مقابلة على قناة فوكس الاقتصادية : لا أريد التخلي عن السعودية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أهمية العلاقات السعودية الأمريكية مشددًا على أنه يجب أن تراعى هذه العلاقات قبل أي خطوة في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وقال بومبيو الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم إن بلاده بحاجة لمعرفة الحقائق بشأن اختفاء خاشقجي قبل إعداد الرد المناسب.

وأوضح بومبيو أن الرئيس التركي أكد له أن المسؤولين السعوديين يتعاونون مع التحقيق التركي في اختفاء خاشقجي.