ترامب يغرد عن اتصال هاتفي مع الملك: السعودية تعمل مع تركيا لكشف مصير خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة تعمل عن قرب مع تركيا لإجلاء غموض اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل عدة أيام.

وقال ترامب إنه تحدث هاتفيًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد له أن المملكة تعمل مع تركيا للوصول إلى الحقيقة.

وأشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيزور السعودية في وقت قريب.

وكان خاشقجي اختفى في تركيا في الثاني من أكتوبر الجاري وطلبت المملكة من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لإماطة اللثام عن هذه القضية.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن أمريكا تعمل مع السعودية وتركيا لأجل الوصول إلى الحقيقة في قضية خاشقجي.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 15, 2018