ترامب يغرد عن اتصال هاتفي مع الملك: السعودية تعمل مع تركيا لكشف مصير خاشقجي

ترامب يغرد عن اتصال هاتفي مع الملك: السعودية تعمل مع تركيا لكشف مصير خاشقجي

2018/10/15
الساعة 4:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المملكة تعمل عن قرب مع تركيا لإجلاء غموض اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل عدة أيام.
وقال ترامب إنه تحدث هاتفيًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد له أن المملكة تعمل مع تركيا للوصول إلى الحقيقة.
وأشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيزور السعودية في وقت قريب.
وكان خاشقجي اختفى في تركيا في الثاني من أكتوبر الجاري وطلبت المملكة من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لإماطة اللثام عن هذه القضية.
وأعلن ترامب في وقت سابق أن أمريكا تعمل مع السعودية وتركيا لأجل الوصول إلى الحقيقة في قضية خاشقجي.

 


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