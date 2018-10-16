ترامب يكشف تفاصيل مكالمته مع ولي العهد بشأن اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفيًّا، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح ترامب أن ولي العهد أخبره أنه “بدأ بالفعل وسوف يوسع بسرعة تحقيق كامل ومتكامل في ممسألة اختفاء خاشقجي ، وسوف تكون الإجابات قريبًا”.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر اليمامة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.

ودار حديث ودي بين ولي العهد ووزير خارجية أميركا، حيث قال له الأمير محمد بن سلمان: “نحن نواجه العديد من التحديات سويًّا في الماضي واليوم وفي المستقبل”، وهو ما وافقه عليه بومبيو بالقول: “بالتأكيد”.