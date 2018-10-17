ترامب ينتقد التسرع في إدانة السعودية بالمسؤولية عن اختفاء خاشقجي

المواطن - الرياض

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التسرع في إدانة السعودية بالمسؤولية عن اختفاء الكاتب جمال خاشقجي.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن هناك التزامًا سعوديًّا جديدًا بمحاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في اختفاء خاشقجي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إنه تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هاتفيًّا، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح ترامب أن ولي العهد أخبره أنه “بدأ بالفعل وسوف يوسع بسرعة تحقيقًا كاملًا ومتكاملًا في مسألة اختفاء خاشقجي، وسوف تكون الإجابات قريبًا”.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر اليمامة أمس الثلاثاء وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها.