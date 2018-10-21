ترتيب الدوري السعودي 2018 .. الهلال يستفيد من هدية الاتفاق والنصر يُغرد منفردًا

المواطن - محمد سمعه

استفاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من ترتيب الدوري السعودي 2018 بعد نهاية الجولة السادسة من عمر المسابقة أمس السبت.

وكان الهلال نجح في الفوز على نادي الشباب بهدف دون رد سجله اللاعب محمد كنو ليصعد الزعيم من المركز الثالث إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي 2018.

ويذكر أن نادي الاتفاق كان قدم هدية مميزة لفريق الهلال في الجولة السادسة، حيث تمكن فارس الدهناء من الفوز على الأهلي بسداسية مقابل هدفين في مباراة أدت إلى هبوط الأهلي من المركز الثاني للمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي 2018.

أما نادي النصر فنجح في البقاء في صدارة ترتيب الدوري السعودي 2018 وذلك بعد فوزه أول أمس على نادي الباطن بثنائية دون رد ليبقى العالمي في الصدارة برصيد 18 نقطة.

وفي الجولة السادسة فشل نادي القادسية في تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في ترتيب الدوري السعودي 2018، ليخسر من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف.

أما فريق الوحدة فاستمر في تقديم النتائج الإيجابية وخطف الفوز من أنياب نادي الفيحاء بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتواجد الفريق الوحداوي في المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي 2018 برصيد 12 نقطة.

ويعد نادي الاتحاد الفريق الأكثر تضرر في الجولة السادسة، حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي أحد يوم الجمعة ليفشل العميد في تحقيق الفوز الأول له في المسابقة والصعود في ترتيب الدوري السعودي 2018.

وسيكون لزامًا على كل من الاتحاد وأحد والفيحاء في الجولة السابعة تحقيق الفوز وليس أي شيء آخر من أجل الابتعاد عن مناطق مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي 2018.

ويملك كل من التعاون والفتح والشباب تسع نقاط لتتساوى الأندية الثلاث في ترتيب الدوري السعودي 2018 من حيث عدد النقاط ولكن فارق الأهداف يُرجح كفة التعاون على الفتح والشباب في جدول الترتيب.

لم يتعرض النصر والهلال حتى الآن للهزيمة بعد مرور ست جولات، ليصبحا الفريقين الوحيدين في جدول ترتيب الدوري السعودي 2018 ضد الخسارة.