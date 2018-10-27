ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان .. هدية للهلال والاتحاد يواصل الغرق

المواطن - محمد سمعه

زادت الإثارة والمتعة حول ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة السابعة الجمعة.

وأقيمت الجمعة أربع مباريات في بطولة الدوري، حيث واجه القادسية نادي الشباب وفاز الليث بثنائية مقابل هدف، بينما فاز نادي التعاون على الباطن بخماسية دون رد، أما النصر فتعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق وفاز الوحدة على فريق أحد ليتم معرفة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان بشكله النهائي بعد نهاية مباريات الجولة السابعة.

وحافظ نادي النصر على صدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

أما النادي الأهلي فظل في المركز الثالث في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان على الرغم من فوزه الكبير على نادي الفتح بخماسية مقابل هدف.

وقدم نادي الفيحاء هدية كبيرة لنادي الهلال، من أجل صعود الأخير لصدارة ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان في حال فاز الزعيم في مباراته المقبلة على نادي القادسية في الجولة الثامنة حيث تُقام المباراة يوم الجمعة الموافق الثاني من نوفمبر المقبل.

وسيتصدر الهلال ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان إذا هزم القادسية، وخسر النصر من النادي الأهلي في الجولة الثامنة، حيث يواجه الهلال نادي القادسية قبل مباراة النصر والنادي الأهلي.

وواصل نادي الاتحاد نتائجه السلبية، حيث ظل العميد في المركز الـ16 والأخير في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد نقطتين بعد خسارته من نادي الهلال يوم الخميس في ملعب الأمير فيصل بن فهد بثلاثية مقابل هدف.

نجح نادي الفيحاء في الحصول على نقطة في الجولة السابعة بعد تعادله مع النصر ليُحسن الفيحاء مركزه في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمانحيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد أربعة نقاط.

يتواجد الوحدة في المركز الرابع في ترتيب دوري الامير محمد بن سلمان برصيد 15 نقطة بعد فوزه على نادي أحد.