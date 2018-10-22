تركيا تحتضن ماريسا بابين صاحبة الصورة العارية في مسجد آيا صوفيا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أثارت ماريسا بابين وهي السيدة التي تم القبض عليها في مصر بعد التقاط صور لها وهي عارية تمامًا أمام أحد المعالم السياحية في مدينة الأقصر، حالة من الغضب الواسع بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورها في عدد غير قليل من المواقع الإسلامية والتاريخية في تركيا.

وعلى خلاف ما حدث في مصر، قالت ماريسا بابين التي لم تحمل خطة معينة للحصول على تلك المواد في رحلتها الحالية إلى تركيا، إنها لم تتعرض لمضايقات في تركيا بخلاف الكاميرات المنتشرة في كل مكان، وذلك على الرغم من التقاط صور مستفزة لها داخل أروقة مسجد آيا صوفيا التاريخي في مدينة إسطنبول، وذلك حسب ما ورد في صحيفة ذا صن البريطانية.

وخلال رحلتها الحالية في تركيا، استطاعت بابين التقاط صور من هذا القبيل أمام عدد من المعالم الدينية والتاريخية في عدد من المدن أبرزها إسطنبول.

ماريسا حاولت الانتظار للحظة المثالية للحصول على صور عارية في المسجد، إلا أن ذلك لم يكن متاحًا بسبب الكاميرات المنتشرة في كافة الأرجاء، حسب تصريحاتها التي أبرزتها الصحيفة البريطانية.

وقالت ذا صن إن بابين قررت أن ترفع العباءة التي اشترتها من أحد البازارات في تركيا، لتكشف عن سوأتها.

وقالت ماريسا: “قررنا أن ننتظر مجموعة من السائحين، وبينما كان الدليل يروي قصة المسجد وكان الجميع منتبها إليه، حصلنا على تلك الصور”.

وعلى الرغم من حالة الغضب الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه تلك الصور، إلا أن السلطات التركية لا تضع في خططها أي احتمال لتوقيف السيدة الأسترالية، والتي في الأصل تعمل في مجالات الدعاية للملابس النسائية الخاصة.